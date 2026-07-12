أنور قرقاش: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لعب دوراً تاريخياً في نهضة قطر المتجددة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لعب دوراً تاريخياً واستثنائياً في نهضة قطر المتجددة وترسيخ موقعها ومكانتها.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وشعباً، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لعب الراحل دوراً تاريخياً واستثنائياً في نهضة قطر المتجددة وترسيخ موقعها ومكانتها.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.