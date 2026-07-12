منصور بن زايد: عزاؤنا لأهلنا في قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن تعازيه لأهلنا في قطر ولأخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس": «عزاؤنا لأهلنا في قطر.. ولأخي صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».