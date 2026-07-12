Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

منصور بن زايد: عزاؤنا لأهلنا في قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

undefined's profile picture

البيان

أعرب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن تعازيه لأهلنا في قطر ولأخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس": «عزاؤنا لأهلنا في قطر.. ولأخي صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولأسرة آل ثاني الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان».