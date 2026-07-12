مكتوم بن محمد: خالص العزاء لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن خالص العزاء والمواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى عموم أهل قطر الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "خالص العزاء والمواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى عموم أهل قطر الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحم الله الأمير الوالد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرة آل ثاني وشعب قطر الشقيق الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.".