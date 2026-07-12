حمدان بن محمد يعزي أمير قطر وأسرة آل ثاني في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني الكرام، وإلى الشعب القطري الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني… نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان. عظم الله أجركم يا أهل قطر، وإنا لله وإنا إليه راجعون".