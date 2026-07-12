محمد بن راشد: خالص التعازي في فقيدنا جميعاً الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن خالص التعازي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي على منصة إكس": خالص التعازي لأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعاً الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم شعب قطر وجميع أحبابه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .