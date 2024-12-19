«تريندز» يبحث التعاون مع مؤسسة تركية

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات وفداً من مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية «SETA» التركية في حلقة نقاشية بمقر المركز، وذلك بحضور أحمد سلامة، المستشار الاقتصادي الأول ببعثة دولة الإمارات في تركيا.

وتناولت الحلقة سبل تعزيز التعاون البحثي المشترك، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتركزت النقاشات حول أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي بين مركز تريندز ومؤسسة«SETA»، وكذلك مع المراكز الفكرية الأخرى في تركيا بشكل عام.

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل لتبادل الخبرات والمعرفة حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضايا الإقليمية الراهنة، والتحديات الجيوسياسية، وسبل تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي.

كما تم تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه مكتب تريندز الافتراضي في إسطنبول، كمنصة لتعزيز الشراكات البحثية وتسهيل التواصل مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر التركية.

وأكد الجانبان في ختام الحلقة النقاشية أهمية استمرار اللقاءات البحثية، وتبادل الزيارات لتعزيز العلاقات الأكاديمية والمعرفية، والاتفاق على تطوير مشروعات بحثية مشتركة تهدف إلى دراسة التحديات الراهنة، ووضع استراتيجيات للتعامل معها بطرق مبتكرة وفعالة.