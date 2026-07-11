الإمارات تنفذ 8 مبادرات إنسانية في غزة

تواصل الإمارات دعم آلاف الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الشاملة التي تقودها الدولة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، للتخفيف من معاناة المدنيين، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتأتي هذه المساعدات استمراراً للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني.

وشرعت العملية للأسبوع الـ 139 على التوالي، باستكمال جهودها الإنسانية والإغاثية في القطاع، عبر تنفيذ برامج متنوعة شملت المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، والخدمات الصحية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وشهد الأسبوع إطلاق 8 مبادرات إنسانية استفاد منها 6073 فلسطينياً، حيث قامت بتوزيع 11346 طرداً غذائياً، و860 طرداً صحياً، و613 طرد ملابس، إضافة إلى 98 حقيبة إغاثية، وتلبية 341 مناشدة وحالة إنسانية.

كما قامت بتوزيع 340 جالون مياه، و9200 زجاجة مياه، و159 خيمة، و144 غطاء شتوياً، و201 شادر، و1049 علبة حليب أطفال، فضلاً عن 1867 كيلوغراماً من التمر.

ونوهت العملية إلى استمرار دعم المخابز بشكل يومي، من خلال قيام 5 مخابز تابعة لها بإنتاج 800 ربطة خبز يومياً، يستفيد منها 4 آلاف فلسطيني.

كما كثفت العملية من جهودها الطبية عبر توفير عيادة متنقلة لتخفيف معاناة المرضى في القطاع، وعلاج 2301 حالة في مركز الإمارات الطبي.