حمدان بن محمد: دام عزك يا قطر

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحكومة وشعب قطر بمناسبة اليوم الوطني .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أخي وصديقي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة القطرية، ولأهلنا وأشقائنا في هذا البلد العزيز ... نسأل الله أن يديم عليهم نعمة الأمن والازدهار، وأن يرسخ أواصر الأخوة والمحبة بين بلدينا وشعبينا، ودام عزك يا قطر.