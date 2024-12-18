مكتوم بن محمد: كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والرفعة والازدهار

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قطر قيادةً وشعباً بيومها الوطني متمنياً سموه لها دوام الريادة والمجد والتطوير.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "كلّ عام وقطر تزهو بثوب العز والرفعة والازدهار، وتزخر بطموحات شعبها وإنجازاتهم، ونبارك لقطر قيادةً وشعباً يومها الوطني متمنين لها دوام الريادة والمجد والتطوير، لنا في قطر أهلٌ وإخوة، تجمعنا الآمال والطموحات ويوحدنا التاريخ والقيم، وسنسعى معاً إلى المستقبل برؤىً تحقق الرخاء والغد".