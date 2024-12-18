محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، بذكرى يومهم الوطني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني، ونتوجه بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، متمنّين لهم دوام العزة والفخر، وأن تواصل قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات .. وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين .