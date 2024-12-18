Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن راشد: نشارك قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني

undefined's profile picture

البيان

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، بذكرى يومهم الوطني.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": نشارك دولة قطر الحبيبة فرحتها بذكرى يومهم الوطني، ونتوجه بالتهنئة لأخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق، متمنّين لهم دوام العزة والفخر، وأن تواصل قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات .. وأن يديم الله الأخوة والمحبة بين الشعبين .

Image