منصور بن زايد يهنئ أمير قطر باليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لقطر مزيداً من التقدم والرخاء والعز.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : خالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لقطر مزيداً من التقدم والرخاء والعز. العلاقات بين الإمارات وقطر أخوية راسخة ونواصل العمل المشترك على تنميتها وتعزيزها من أجل كل ما يحقق الازدهار لبلدينا وشعبينا.