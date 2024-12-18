محمد بن زايد: تربطنا بقطر علاقات أخوية قوية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد سموه أن الإمارات وقطر تربطهما علاقات أخوية قوية ويعملان معاً من أجل تعزيز هذه العلاقات وتعميقها بما يدعم ازدهار شعبيهما وشعوب المنطقة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": خالص التهنئة لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني. يرتبط بلدانا بعلاقات أخوية قوية ويعملان معاً من أجل تعزيز هذه العلاقات وتعميقها بما يدعم ازدهار شعبيهما وشعوب المنطقة. صادق الأمنيات لقطر وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والعز.