الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أوتوت أديانتو، رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات والاستخبارات في مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة جاكرتا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره عبدالله سالم عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية إندونيسيا، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإندونيسي، من خلال تبادل الخبرات، وتكثيف التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية التطور المتنامي، الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

من جانبه أكد أوتوت أديانتو حرص مجلس النواب الإندونيسي على تعزيز مجالات التعاون البرلماني مع المجلس الوطني الاتحادي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.