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الإمارات

حاكم رأس الخيمة يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلجيكا

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وام

رأس الخيمة
سعود القاسمي خلال استقباله أنطون ديلكور
وام
سعود القاسمي خلال استقباله أنطون ديلكور

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أنطون ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، عبّر أنطون ديلكور، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وبما حظي به من تعاون ودعم خلال فترة عمله لدى الدولة.