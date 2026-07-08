أنور قرقاش: لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفاً لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أنه لا يمكن أن تبقى دول الخليج هدفاً لتردد إيران بين التصعيد ومسار السلام.

وقال معاليه: إن "الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز، والعدوان المتكرر على البحرين والكويت الشقيقتين، مؤشر واضح على أن طهران لا تزال عاجزة عن الإلتزام بمتطلبات خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.

وأكد معاليه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز، والعدوان المتكرر على البحرين والكويت الشقيقتين، مؤشر واضح على أن طهران لا تزال عاجزة عن الإلتزام بمتطلبات خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.

وختم معاليه: "لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفاً لتردد إيران بين منطق التصعيد ومسار العقلانية والاستقرار والسلام.".