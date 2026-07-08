رسالة خطية من محمد بن زايد إلى رئيس وزراء السنغال

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل رئيس وزراء جمهورية السنغال، معاليه ، تحياته إلى سموهم، وتمنياته للإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون والعمل المشترك.
من جانبه، حمّل رئيس جمهورية السنغال معاليه، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.