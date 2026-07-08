رسالة خطية من محمد بن زايد إلى رئيس وزراء السنغال

تسلّم أحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة داكار، حيث سلّمه معاليه الرسالة.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس وزراء جمهورية السنغال، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء جمهورية السنغال، معاليه ، تحياته إلى سموهم، وتمنياته للإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون والعمل المشترك.

إلى ذلك، استقبل باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة. ونقل معاليه إلى رئيس جمهورية السنغال تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية السنغال معاليه، تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.