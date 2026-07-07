رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي القمر المتحدة ومالاوي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا، رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس عثمان غزالي والبروفيسور آرثر بيتر موثاريكا.