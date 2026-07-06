«جاهزية سوريا» تؤهل ألفاً من كوادر الخطوط الأمامية لإدارة الطوارئ والكوارث

نجح البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة «جاهزية سوريا»، في تأهيل ألف طبيب وممرض ومسعف من العاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة، وفق منهج تدريبي موحد ومعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث والمؤسسة الأمريكية لخدمات الطوارئ، وذلك في إطار مشروع إماراتي - سوري، يستهدف تدريب 20 ألفاً من الكوادر الصحية وغير الصحية.

ويُنَفَّذ البرنامج بالشراكة بين وزارة الصحة السورية وأكاديمية «جاهزية» التابعة لـ«الوطنية للتدريب»، ويهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في الخطوط الأمامية في إدارة الطوارئ والكوارث، ورفع جاهزية المؤسسات الصحية وفرق الاستجابة، من خلال مركز أكاديمية «جاهزية» في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بدمشق.

وتستند المرحلة الرابعة من البرنامج إلى نجاح المراحل السابقة، التي شهدت تدريب ألف من العاملين في الخطوط الأمامية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي والشرطة والجيش، بإشراف خبراء من سوريا والإمارات وأوروبا، ضمن برنامج وطني لبناء قدرات مستدامة في مجالي التأهب الطبي والاستجابة للطوارئ والكوارث.

وتشمل المرحلة الحالية إعداد مدربين وطنيين معتمدين، وتأهيل خبراء سوريين وإماراتيين لإدارة البرامج التدريبية، وإنشاء وتفعيل مراكز تدريب طبية، وبناء فرق احتياطية، تعمل ضمن نظام موحد للتأهب والاستجابة، يعتمد منهجاً تدريبياً مطوراً، بالتعاون مع المركز الأوروبي لطب الكوارث، وأكاديمية «جاهزية»، وعدد من المؤسسات المتخصصة في الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا.

ويشكل البرنامج منصة لتبادل الخبرات بين الكوادر السورية والإماراتية والدولية، كما يركز على إعداد قادة وطنيين ومدربين معتمدين، لضمان استدامة التدريب، وبناء منظومة وطنية متكاملة، تدعم المؤسسات الصحية والجهات الحكومية في حالات الطوارئ والأزمات، من خلال تأهيل فرق تمتلك مهارات القيادة والسيطرة، وإدارة الإصابات الجماعية، والتعامل مع المواقف الحرجة، وفق معايير علمية موحدة.

ويهدف البرنامج إلى دعم القطاع الصحي في سوريا، عبر بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكوادر الطبية والإسعافية، وفرق الاستجابة للطوارئ والدفاع المدني والقيادات الطبية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحوادث والكوارث الكبرى.

وتعزيز جاهزية المستشفيات، وتوحيد مفاهيم القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات. وأكد الدكتور محمد الخطيب المدير العام للمجلس السوري للاختصاصات الطبية، أن البرنامج يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على ضمان استدامة التدريب وتحسين جاهزية المستشفيات وفرق الاستجابة للطوارئ، من خلال لجنة مشتركة، تشرف على إدارة البرنامج، وتطوير مخرجاته التدريبية، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصحي.

من جانبه، قال الدكتور أسعد شرف الدين رئيس برنامج «جاهزية سوريا»، إن البرنامج يُنفذ ضمن خطة خمسية، تستند إلى المعايير الدولية، وتركز على التدريب المتقدم وتقنيات المحاكاة الحديثة، لبناء نظام وطني مستدام، قادر على التعامل مع مختلف سيناريوهات الطوارئ والكوارث، وتعزيز جاهزية المستشفيات، ورفع كفاءة الاستجابة الطبية للحالات الحرجة.