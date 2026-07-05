ماذا قال سيف بن زايد عن مشاركة فرسان الإمارات في احتفالات أمريكا؟

احتفى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفرسان الإمارات أثناء تحليقهم في سماء الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاء بالذكرى الـ 250 التاريخية، وشدد على أن فرسان الإمارات صناع أثر، لا أصحاب مشهد عابر.

وجاء ذلك في تدوينة لسموه على حساب منصة "إكس": "القوات الجوية الإماراتية لا تُقاس بالعروض، بل بقدرتها حين تُختبر السماء في الميدان. قوةٌ مجرّبة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض، لله الحمد صنعتها قيادةٌ بنت الإنسان قبل الآلة، والكفاءة قبل القوة."

وختم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "وفي العمليات يثبت فرسان الإمارات أنهم صُنّاع أثرٍ لا أصحاب مشهدٍ عابر."