محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان ترامب بالذكرى 250 للاستقلال: علاقاتنا تخدم ازدهار شعبينا واستقرار المنطقة والعالم

رئيس الدولة:

بلدانا ارتبطا بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة

محمد بن راشد:

على مدى قرنين ونصف كانت الولايات المتحدة شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي والعلوم والابتكار

منصور بن زايد:

خالص التهاني إلى الرئيس الأمريكي ونائبه جيه دي فانس والشعب الأمريكي الصديق

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال بلاده.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية بما يخدم مصالح الشعبين، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أهنئ الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء.

خلال العقود الماضية ارتبط بلدانا بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة، وحريصون على مواصلة تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا والاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، نهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب، ونهنئ الشعب الأمريكي الصديق، بهذه المناسبة التاريخية.. على مدى قرنين ونصف، كانت الولايات المتحدة شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، والعلوم، والابتكار. نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار».

كما دوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، والشعب الأمريكي الصديق بمناسبة يوم الاستقلال ومرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة.

تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، ونتطلع إلى مواصلة البناء عليها بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار لبلدينا وشعبينا الصديقين».

أرشيفية فريق الاستعراضات الجوية الوطني «فرسان الإمارات» شارك الولايات المتحدة احتفالاتها بعيد الاستقلال

مشاركة إماراتية

ووصل فريق الاستعراضات الجوية الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «فرسان الإمارات» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، في مشاركة تاريخية تُعد الأولى من نوعها للفريق في سماء الولايات المتحدة.

كما سيقدم «فرسان الإمارات» عروضه الجوية المميزة فوق Jones Beach في مدينة New York City، ليبهر الجماهير بعروضه الاحترافية وتشكيلاته الجوية الدقيقة، بينما يزين سماء المدينة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، في لوحة فنية تجسد الاعتزاز بالوطن والتميز الذي وصلت إليه الكفاءات الإماراتية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لمتانة العلاقات الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتجسيداً للالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، إلى جانب إبراز المكانة المرموقة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية في مختلف المجالات.