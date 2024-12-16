منصور بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين أخويه وتواصل التطور والتقدم

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "أتقدم بأصدق التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق بمناسبة العيد الوطني سائلاً الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين ويبارك في مسيرتها التنموية من أجل تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها. علاقات الامارات والبحرين أخوية وتواصل التطور والتقدم إلى الأمام باستمرار.