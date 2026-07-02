رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا باليوم الوطني ورئيسي رواندا وبوروندي بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، إلى لويز أربور، الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، والرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والجنرال ايفاريست اندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى لويز أربور، والرئيس بول كاغامي، والجنرال ايفاريست اندايشيمي

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وجاستن نسينغيومفا، رئيس وزراء جمهورية رواندا، ونيستور انتاهونتويي، رئيس وزراء جمهورية بوروندي.