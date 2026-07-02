رئيس المجر يشيد بالعلاقات الثنائية مع الإمارات

استقبل تاماش شوليوك، رئيس المجر، سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة لدى المجر.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس المجر، وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمَّل رئيس المجر السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً دوام التطور والنماء.