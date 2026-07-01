رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون

اللقاء تطرق إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومحمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، مسار تطور العلاقات الإماراتية - التشادية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة وأولويات التنمية في البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

رئيس الدولة مصافحاً الرئيس التشادي

جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، وذلك انطلاقاً من رؤيتهما تجاه بناء شراكات تنموية تسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال وتحقيق الازدهار والنماء لشعبيهما.

محمد بن زايد خلال استقباله محمد إتنو

وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين، التي ستشكل بعد توقيعها إطاراً مهماً لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وكان الرئيس التشادي قد وصل إلى البلاد وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقدمة مستقبليه في مطار البطين في أبوظبي.

خالد بن محمد وسعيد بن محمد وشخبوط بن نهيان

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

حمدان بن زايد وسيف بن محمد

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

سيف وحامد بن زايد

ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وراشد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى تشاد وعدد من المسؤولين.