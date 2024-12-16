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الإمارات

محمد بن راشد يبارك للبحرين مملكة وشعباً بالعيد الوطني الـ53

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البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني المجيد الـ53 و بعيد الجلوس الخامس والعشرين للملك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": "نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق عيدهم الوطني المجيد ال53 .. وكل التبريكات بعيد الجلوس الخامس والعشرين للملك".

وختم سموه :"أدام الله عليكم نعمته .. وأدام عليكم الأمن والأمان .. والازدهار والاستقرار .. وأدام المحبة بين الشعبين الشقيقين ".