عبد الله بن زايد يبحث تطورات سوريا مع وزراء خارجية الكويت و عُمان والمغرب

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع كل من عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة، تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرّق سموه خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية دولة الكويت، إلى تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية، للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة شعبها.

كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

كما بحث سموه خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة، مجمل الأوضاع في المنطقة، ومنها التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وناقش الجانبان، أهمية تعزيز الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

كما بحث الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة، مجمل التطورات في المنطقة، ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وصون أمن واستقرار شعبها، وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار. كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.