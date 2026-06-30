اجتماع برلماني بمشاركة الإمارات يبحث مستجدات الأوضاع الفلسطينية

شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة ورئيس البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي، التي عُقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، الذي ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، كما ترأس اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، الذي بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة العربية، وسبل تعزيز الجهود البرلمانية العربية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وضمن أعمال لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ترأست ناعمة الشرهان اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود البرلمانية العربية المشتركة في متابعة القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية، وقضايا المرأة والشباب، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية.

كما أكدت أهمية مشروع القانون الاسترشادي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الاجتماعية.

واقترحت أن يتضمن مشروع القانون إنشاء وحدات للدعم النفسي في المؤسسات التعليمية، واعتماد برامج للتدخل المبكر والكشف عن الاضطرابات النفسية، ووضع مؤشرات لقياس الصحة النفسية، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر مع ضمان حماية الخصوصية، إضافة إلى إعداد دليل عربي لأفضل الممارسات، وإنشاء منصة عربية ومرصد عربي للصحة النفسية المدرسية لتعزيز تبادل الخبرات ودعم صناع القرار.