بحث التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الإمارات ومصر

التقى القاضي عبدالقادر موسى، رئيس محاكم دبي للشؤون القضائية بالإنابة، والوفد المرافق له، المستشار محمود الشريف، وزير العدل في جمهورية مصر العربية.

وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر وزارة العدل في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والحرص المتبادل على تطوير الشراكة في المنظمة القضائية.

وخلال اللقاء، عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً استعرضا خلاله سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في دعم جهود تطوير العمل القضائي وترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية.

كما شهد اللقاء، مناقشة آليات التطوير القضائي، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في تطوير المنظمة القضائية وتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع وتيرة العمل والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات التطوير المؤسسي.

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية، تحقيقاً للمصالح المشتركة وخدمة لمسيرة العدالة بين البلدين.