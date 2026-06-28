الإمارات.. 5 قوافل مساعدات تحمل 817 طناً من الإغاثة تدخل غزة

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 68 شاحنة محملة بـ817 طنا من الطرود الغذائية ومواد الإيواء، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة تجهيز المساعدات وفرزها وتحريكها، بما يلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة، ويضمن استمرارية وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتأتي هذه القوافل امتدادا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، عبر تسيير قوافل الإغاثة بصورة مستمرة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.