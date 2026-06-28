محمد بن زايد وعون يبحثان جهود ترسيخ أمن واستقرار لبنان

الإمارات ترحب بالتوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، والحرص على مواصلة تنميتهما، بما يحقق مصالح البلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

وتطرّق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني، والمساعي المبذولة لترسيخ أمن لبنان واستقراره، وسيادته ووحدة أراضيه.

وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، وتقديره لمواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه لبنان وشعبه، متمنياً للدولة دوام التقدم.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، في مقدمها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية مواصلة العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن، والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها، وتنمية دولها وازدهارها.

ترحيب

إلى ذلك، رحبت دولة الإمارات بإعلان كل من لبنان وإسرائيل التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي، برعاية ودعم الولايات المتحدة، وثمّنت الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل، لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدولة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة، التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك التنظيمات الإرهابية، حيث تُمثل هذه الخطوة محطة محورية في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

كما أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بما يسهم في تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

مباحثات

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما ناقش الجانبان مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في لبنان، خاصة في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري، برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتوقيع هذا الاتفاق، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، التي أثمرت التوصل إليه، ومثمّناً الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية ودعم هذا الاتفاق، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وشدد سموه على دعم دولة الإمارات الكامل لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وكل ما يحقق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق.

اتفاق

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، مضيفاً أن ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: «يمثل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.

لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً». وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله».

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية