أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان، ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة.

وأكد معاليه أن هذا الخيار أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، حقنًا للدماء، وحفاظًا على وحدة السودان، وطيًا لصفحة العسكر والمليشيات والإخوان، وفتحًا لباب الدولة المدنية والاستقرار.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان، ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة. ويبدو أن هذا الخيار أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، حقنًا للدماء، وحفاظًا على وحدة السودان، وطيًا لصفحة العسكر والمليشيات والإخوان، وفتحًا لباب الدولة المدنية والاستقرار".