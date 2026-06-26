زلزال مزدوج يضرب فنزويلا ويخلف مئات الضحايا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى ديلسي رودريغيز، رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ديلسي رودريغيز.

وأعربت الإمارات عن خالص تضامنها مع فنزويلا إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فنزويلا، الأربعاء، متسببين بوقوع مئات القتلى والجرحى.

وأعلنت الرئيسة بالإنابة حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرّض لأضرار جسيمة. وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 188 قتيلاً و1500 جريح، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان في البلاد، إضافة إلى انهيار منازل ومبانٍ في العاصمة كاراكاس ودمار واسع النطاق في المنطقة.

ومع استمرار البحث تحت الأنقاض، لا تزال السلطات تتحقق من حجم الأضرار، خصوصاً في ولاية لا غوايرا القريبة من العاصمة، كما أعلنت رودريغيز، ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية، الأكثر تضرراً، منطقة كوارث.