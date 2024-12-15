3 قوافل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تواصل دولة الإمارات جهود دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية، حيث عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وتتألف القوافل من 33 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 352.6 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وطروداً غذائية، وسيارات صهاريج مياه وسيارات صهاريج صرف صحي، وطحيناً وطروداً نسائية ومكملات غذائية للأطفال وخيام إيواء، إلى جانب الاحتياجات الضرورية الأخرى.

141 قافلة

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن «عملية الفارس الشهم 3» إلى 141 قافلة تتألف من 1243 شاحنة، ليبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية إلى اليوم أكثر من 27 ألفاً و432 طناً، أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

صهاريج مياه

ونفذت عملية «الفارس الشهم 3» مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج للمياه الصالحة للشرب وأخرى للصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لسكان قطاع غزة، وسد حالة العجز التي تعانيها الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الصعبة التي مازالت مستمرة.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» أمس خلال مؤتمر صحفي مع البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل، أربع سيارات وصهاريج للمياه، واثنتين للصرف الصحي، سعياً لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع، في ظل الواقع الإنساني المتردي، ولتحسين جودة الخدمات التي تقدمها البلديات للعائلات النازحة.

وأكد محمد ربيع منسق عمليات «الفارس الشهم 3»، أن مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج المياه، هو استجابة طارئة من دولة الإمارات نظراً لتهالك البنية التحتية في قطاع غزة، ولتغطية احتياجات أكثر من مليون ونصف المليون نازح للمياه، حيث تسعى عملية (الفارس الشهم 3) لمواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية، لتغطية وتسخير كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطيني.

خدمة السكان

وأعرب ممثل اتحاد بلديات قطاع غزة، عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولعملية «الفارس الشهم 3» التي ما زالت بلسماً يداوي جراحات الشعب الفلسطيني، على مشروع تقديم الصهاريج التي تأتي ضمن حاجة البلديات الملحة، وفي ظل تهالك السيارات الموجودة وعدم مقدرة البلديات على إتمام عملها وتقديم خدماتها للسكان والنازحين.

وقال الدكتور عمر شتات، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل: إن دولة الإمارات تقدم عبر عملية «الفارس الشهم 3» المساعدات للهيئات المحلية والبلديات بشكل لا محدود منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث أنشأت أول شريان حياة للمياه العذبة الذي كان مصدر المياه الوحيد، وتسهم اليوم في التخفيف من أعباء الهيئات، وتزويد المواطنين الفلسطينيين بمياه صحية تحافظ على الحياة، وتحسين الواقع البيئي بواسطة صهاريج الصرف الصحي، لتجنب الأمراض والمشكلات البيئية والصحية في القطاع.

المعدات اللازمة

وتواصل دولة الإمارات، دعمها للهيئات المحلية وبلديات قطاع غزة، للتخفيف من معاناة قطاع غزة ولتوفير الدعم والمعدات اللازمة لتقديم المياه وخدمات الصرف الصحي للنازحين، نظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، التي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوياتها، وضمان استمراريتها.