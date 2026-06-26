شراكة بين «دي بي ورلد الخيرية» و«مدينة إكسبو» لدعم المشاريع المبتكرة في أفريقيا

أعلنت مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ومؤسسة مدينة إكسبو دبي إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتسريع نمو المشاريع الاجتماعية المبتكرة التي تسهم في مواجهة عدد من أبرز التحديات التنموية العالمية.

وتأتي الشراكة استناداً إلى نجاح مجموعة من المبادرات التي تمكنت من تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 100,000 طفل وشاب، بما يُعزز فرص التنمية المستدامة ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات حول العالم.

وانطلقت الشراكة بدعم مشروعين رائدين في أفريقيا، هما «لو ليونسو» في السنغال و«سمارت كور» في تنزانيا، واللذان تم اختيارهما ضمن الدُفعة السابعة من البرنامج تقديراً لأثرهما الملموس في تطوير التعليم وتنمية المهارات وتمكين الشباب، وما يقدمانه من حلول مبتكرة تُسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام.

وفي السنغال، أسهمت الشراكة حتى الآن في دعم أكثر من 55,000 طفل من خلال توفير أغذية للأطفال تدعم صحتهم ونموهم تنتجها شركة «لو ليونسو»، وتعتمد في تصنيعها على محاصيل أفريقية محلية غير مستغلة على النحو الأمثل، يتم توريدها من صغار المزارعين في مختلف أنحاء منطقة الساحل، بما يُعزز الأمن الغذائي ويدعم سُبل العيش المستدامة للمجتمعات الزراعية المحلية.

ونفّذت «دي بي ورلد الخيرية» مبادرة إنسانية أسهمت في توزيع 10,000 عبوة من دقيق الأطفال المدعّم بالعناصر الغذائية، بما يوفر نحو 40,000 وجبة غنية بالمغذيات.

واستهدفت المبادرة الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومنهم الأطفال في المستشفيات ودور الأيتام، تأكيداً للالتزام بدعم الفئات الأكثر تأثراً والمساهمة في تعزيز رفاه المجتمعات المحلية.

وفي تنزانيا، تسهم شركة التكنولوجيا التعليمية «سمارت كور» في تعزيز فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة من خلال منصتها الرقمية «كيسومو»، التي تتيح حلولاً تعليمية مبتكرة تدعم التعلّم وتوسّع نطاق الاستفادة من الموارد التعليمية للفئات المستهدفة.

وبفضل الدعم المقدم من المؤسستين، نجحت المنصة في توسيع نطاق أثرها والوصول إلى أكثر من 59,000 طفل حتى الآن، ومنهم الطلبة الملتحقون بالمدارس والأطفال خارج النظام التعليمي.

وتشكل الإناث ما نسبته 60 % من إجمالي المستفيدين، بما يعكس دور المنصة في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم ودعم التنمية الشاملة للفئات المستهدفة.

وشهدت المنصة انضمام أكثر من 130 مدرسة، إلى جانب تمكين 42 مدرسة في المجتمعات الأقل حظاً من الوصول إلى محتواها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وقالت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، إن هذه الشراكات الاستراتيجية تُبرز الدور المحوري للتعاون البنّاء في تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتوسّع تُسهم في التصدي لبعضٍ من أكثر التحديات العالمية إلحاحاً، ومن خلال مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، نواصل التزامنا بدعم المبادرات التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمعات، بدءاً من تعزيز الأمن الغذائي ووصولاً إلى توسيع فرص الوصول إلى تعليم نوعي، بما يسهم في تمكين الأفراد ودعم التنمية الشاملة على المدى الطويل.

وقال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن التعاون والابتكار ركيزتان أساسيتان في دفع مسيرة التقدم وتحقيق أثر مستدام، ويسعدنا انضمام مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية» شريكاً فاعلاً في هذه الجهود.