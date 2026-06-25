عبدالله بن زايد ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية يبحثان مجمل الأوضاع الإقليمية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات، منها الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق، مؤكداً دعم دولة الإمارات للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار المستدام.

كما تناول اللقاء مجمل الأوضاع الإقليمية، ومنها التطورات في سوريا ولبنان، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ أسس التنمية والسلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعوبها.