الإمارات وروسيا تناقشان تعزيز التعاون الأمني

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، مقر الحرس الوطني التابع للهيئة الفيدرالية الروسية في موسكو، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

وكان في استقباله لدى وصوله الفريق أول فيكتور زولوتوف، قائد قوات الحرس الوطني الفيدرالية الروسية، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين الروس.

وعقد الجانبان اجتماعاً بحثا خلاله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والتخصصية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحرس الوطني على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الجاهزية والكفاءة وفق أعلى المعايير المهنية.