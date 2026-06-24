أنور قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكة تشهد تطوراً مستمراً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

ودون معاليه: "تشرفت بحضور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بمعالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وتعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكة تشهد تطوراً مستمراً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".

وأضاف معاليه: "وقد حظيت حكمة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، إلى جانب شجاعة أبنائها ومتانة مؤسساتها، بإشادة وتقدير واضحين خلال هذه المرحلة الاستثنائية. فقد واجهت الدولة تحديات بالغة التعقيد، وتمكنت من تجاوزها بعزم وكفاءة واقتدار، وتواصل اليوم أداء دورها المحوري في ترسيخ دعائم مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية التي تتطلع إليها المنطقة وشعوبها".