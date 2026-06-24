رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير قطر في ضحايا «رأس لفان»

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث.

من جانبه، عبّر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر تضامن أخوية تجاه قطر، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنين سموهم الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.