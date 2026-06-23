"كهرباء دبي" تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة لطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدبي ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات التركية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه، خلال اللقاء الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، الإستراتيجيات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويتسق مع إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وأشار إلى التطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ودورها الريادي في تبني أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة، وتجربتها الرائدة في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية.

من جانبه، أشاد سعادة سفير تركيا، بالإنجازات المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع الهيئة في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية.