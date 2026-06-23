الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأضاف أن المشتبه بهما والضحايا طلاب في مدرسة سان خوسيه الثانوية الوطنية بمدينة تاكلوبان، حيث وقع إطلاق النار في منتصف الصباح. ويجري تحقيق للوقوف على أسباب إطلاق النار داخل المدرسة الحكومية، التي تضم أكثر من 1500 طالب.
وأوضح كابوي أنهما تمكنا من إدخال المسدسين إلى حرم المدرسة لأن هناك حارساً واحداً فقط كان يتولى تأمين عدة مداخل ومخارج للحرم المدرسي. وقال كابوي إن المشتبه بهما اقتحما قاعتين، إذ بعد إطلاق النار في المرة الأولى فر الطلاب.