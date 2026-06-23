الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

أدانت دولة الإمارات - بشدة - حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأفادت الشرطة الفلبينية بمقتل ثلاثة طلاب وإصابة سبعة آخرين بعدما أطلق طالبان النار داخل مدرسة ثانوية في وسط البلاد، أمس الاثنين. وقال قائد الشرطة الإقليمي، البريجيدير جنرال، جيسون كابوي، إن المشتبه بهما، يبلغان من العمر 14 و15 عاماً، كان كل منهما يحمل مسدساً وقد تم توقيفهما.

وأضاف أن المشتبه بهما والضحايا طلاب في مدرسة سان خوسيه الثانوية الوطنية بمدينة تاكلوبان، حيث وقع إطلاق النار في منتصف الصباح. ويجري تحقيق للوقوف على أسباب إطلاق النار داخل المدرسة الحكومية، التي تضم أكثر من 1500 طالب.

وقال كابوي إن المشتبه بهما، هما صديقان مقربان، ذكرا خلال الاستجواب الأولي أنهما كانا يتعرضان للتنمر داخل المدرسة. وليس لدى المشتبه بهما أي سجل جنائي، كما لم يتضح على الفور مصدر حصولهما على المسدسين المستخدمين في الهجوم.

وأوضح كابوي أنهما تمكنا من إدخال المسدسين إلى حرم المدرسة لأن هناك حارساً واحداً فقط كان يتولى تأمين عدة مداخل ومخارج للحرم المدرسي. وقال كابوي إن المشتبه بهما اقتحما قاعتين، إذ بعد إطلاق النار في المرة الأولى فر الطلاب.