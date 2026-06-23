الإمارات تتضامن مع قطر في انفجار مصنع بمنطقة رأس لفان الصناعية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر.

وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف، معربة عن ثقتها في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع تداعيات الحادث واحتواء آثاره.

وقتل 13 شخصاً وأصيب ​العشرات في انفجار بمجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال في قطر، والذي وقع ​أثناء إعادة العمال تشغيل العمليات التي توقفت بعد الهجوم الإيراني. وعزت السلطات الانفجار إلى حادث فني وقع في منشأة إمداد الغاز المحلية في برزان، وأنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة.

وقالت وزارة الطاقة القطرية في بيان، إن 13 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 66. وأضافت أن قدرات التصدير للمحطة لم تتأثر وأنه لا يوجد أي خطر على البيئة. ولم تفصح قطر للطاقة عن تفاصيل موقع الانفجار داخل المنشأة أو حجم الأضرار، لكن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة ووزير الطاقة القطري، أفاد ببدء تحقيق في الحادث.

وشدد الكعبي على أن الانفجار لن يؤثر على الصادرات إلى العالم بأي شكل، وأن هذه كانت حادثة وليست عملية تخريب أو عملية عدائية. وهز الانفجار النوافذ وشعر به سكان وسط الدوحة، ما أثار الذعر بين السكان على بعد أكثر من 70 كيلومتراً من رأس ‌لفان.