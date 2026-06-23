الإمارات تستعرض رؤيتها في مكافحة التطرف والإرهاب

شارك مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في جلسة تبادل آراء رفيعة المستوى في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، وتركزت المناقشات التي حضرها عدد من أعضاء البرلمان ومستشاروهم وممثلو اللجان حول قضايا مكافحة التطرف والإرهاب، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار المجتمعي.

واستعرض كروز رؤية دولة الإمارات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، موضحاً أن التطرف يمثل في جوهره فكراً، بينما يمثل الإرهاب سلوكاً ناتجاً عن هذا الفكر، الأمر الذي يجعل المعالجة الفكرية والثقافية والاجتماعية جزءاً أساسياً من أي استراتيجية فعالة لمكافحة التطرف.

معالجة

وأكد أن المقاربة الإماراتية ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتعايش، إضافة إلى حماية التعددية. وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين.

حيث أكد عدد من المتحدثين أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التطرف والإرهاب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الوقاية من التطرف وحماية المجتمعات. كما تناولت المداخلات التحديات المرتبطة بانتشار خطاب الكراهية والتطرف عبر الفضاء الرقمي، ودور المؤسسات التعليمية والمجتمعية في تعزيز قيم التعايش والاندماج، مع الإشادة بالتجارب والمبادرات الرامية إلى تعزيز التسامح والتماسك المجتمعي.