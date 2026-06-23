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أحمد بن سعيد يبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان في الطيران والسياحة والتجارة

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البيان

دبي
أحمد بن سعيد في حديث مع أسيل جاناسوفا
أحمد بن سعيد في حديث مع أسيل جاناسوفا

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أسيل جاناسوفا، نائب رئيس الإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان.

وتناول اللقاء مجالات التعاون في الطيران والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وركائز أساسية لتعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء أسيل جاناسوفا، نائب رئيس الإدارة الرئاسية لجمهورية كازاخستان، حيث تناولنا سبل تعزيز الشراكة في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والسياحة والتجارة، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومرتكزات أساسية لتعزيز الربط بين الأسواق».

وأضاف: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان البناء على علاقاتهما المتينة ورؤيتهما المشتركة لتوسيع آفاق التعاون وتعظيم الفرص الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار في البلدين».