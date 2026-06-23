«المدرسة الرقمية» تنجز مرحلة جديدة من مشروعها في الأردن

احتفت «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بإنجاز مرحلة جديدة من مشروع المدرسة الرقمية في الأردن، الذي يستهدف أكثر من 11 ألف طالب وطالبة، ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في التعليم، وتمكين المدارس والمعلمين والطلبة بمهارات المستقبل.

وشملت المرحلة الجديدة تمكين أكثر من 800 معلم ومعلمة وإداري من 15 مدرسة حكومية، عبر «برنامج المعلم الرقمي»، الذي تنفذه الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي، بالشراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، إلى جانب تطوير بيئات تعلم رقمية متكاملة داخل المدارس، وتدريب 300 طالب وطالبة على أساسيات الذكاء الاصطناعي.

كما شهد المشروع تطوير البنية التحتية الرقمية في المدارس المشاركة، من خلال تزويدها بحزمة متكاملة من التقنيات والأجهزة التعليمية شملت 160 حاسوباً محمولاً، و59 جهازاً لوحياً، و6 شاشات ذكية، و45 جهاز عرض، بما يعزز جاهزية المدارس لتطبيق نماذج التعليم الرقمي والتعلم المدمج.

ويتيح للطلبة والمعلمين الاستفادة من المحتوى التعليمي التفاعلي الذي توفره منصة المدرسة الرقمية، والهادف إلى دعم المناهج الدراسية للصفوف من الأول وحتى الثاني عشر.

حلول رقمية

وخلال زيارة ميدانية إلى عدد من المدارس المستفيدة، اطلع وفد المدرسة الرقمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برفقة الدكتور نواف العجارمة الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم الأردنية، على نتائج المشروع وتجارب المعلمين والطلبة في توظيف الحلول الرقمية داخل العملية التعليمية، كما شهدت الزيارة تكريم المدارس والمعلمين المتميزين والفرق المشاركة في تنفيذ المشروع.

كما تضمنت الجولة جلسات نقاشية مع القيادات المدرسية والمعلمين والطلبة، تم خلالها الاستماع إلى تجاربهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية، بما يدعم التحسين المستمر للمشروع وتعزيز أثره خلال المراحل المقبلة.وأقيم حفل خاص في مقر مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، احتفاءً بإنجازات المشروع وتقديراً لجهود الجهات المشاركة.

حيث تم تكريم المدارس المتميزة، والمعلمين والمعلمات أصحاب الأداء المتميز في برنامج المعلم الرقمي، إضافة إلى تكريم فرق العمل التي ساهمت في تنفيذ المشروع وإنجاحه.وأكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم الأردنية، تترجم رسالة المدرسة الرقمية ورؤيتها بأن التحول الحقيقي في التعليم يبدأ من المعلم.

وأن الاستثمار في المعلم يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومات تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً أساسياً من إعداد الأجيال القادمة لعالم سريع التغير. وقال عطوفة الدكتور نواف العجارمة:

«في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وانسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم، تم تنفيذ مشروع المدرسة الرقمية بالتعاون مع الشركاء.

حيث جرى تطبيقه في 15 مدرسة ضمن مديريتي قصبة عمان ولواء الجامعة، مستهدفاً أكثر من 11 ألف طالب وطالبة». وقال الدكتور سلطان راشد الكتبي نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي:

«نفخر في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدعم المبادرات التعليمية النوعية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتُعد المدرسة الرقمية نموذجاً رائداً يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة التعليم».