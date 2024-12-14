«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الدعم الإنساني لسكان غزة

تواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة، ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها.

وشملت المساعدات الإغاثية الأخيرة تقديم الأغطية الشتوية وخزانات المياه في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة.

كما تواصل عملية «الفارس الشهم 3» إغاثة أطفال غزة، من خلال توفير الملابس الشتوية لهم، لتمنحهم دفئاً يخفف عنهم قسوة الشتاء وبرده.

إلى ذلك، واستجابة للنقص الحاد في المخزون الطبي في القطاع، قدمت عملية «الفارس الشهم 3»، أول من أمس، أدوية وأغطية شتوية إلى نقطة طبية في مواصي خانيونس. وتأتي الجهود الإغاثية الإماراتية، في إطار المساعي الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار المستمر والأوضاع الاقتصادية المتردية.