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الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة

  • السفير البحريني بالدولة: علاقات عميقة تجمع البلدين
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وام

أبوظبي
نهيان بن مبارك خلال الحفل
وام
نهيان بن مبارك خلال الحفل

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمقر البعثة في أبوظبي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة وأحمد علي المحمود، مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد السفير البحريني في كلمة له بهذه المناسبة على عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الروابط أسست لعلاقة راسخة قوية بين البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين تمتد جذورها في تاريخ البلدين، حيث تتمتع هذه العلاقة بالتفرد والتميز نظراً إلى ما يجمع بينهما من صلات ووشائج قربى قائمة على أسس من الاحترام والمحبة والود المتبادل والدم والدين والتاريخ والرؤية المشتركة والمصير الواحد.