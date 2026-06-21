" شباب دبي للإعلام" يشارك في "الحوارات الإستراتيجية لأكاديمية أنور قرقاش"في إيطاليا وفرنسا

شارك عدد من أعضاء مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام في فعاليات برنامج "الحوارات الإستراتيجية لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية"، الذي نظمته "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية" خلال زيارة رسمية إلى كل من إيطاليا وفرنسا، بهدف دعم الحوار الدولي وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الفكرية والأكاديمية وصنّاع القرار في أوروبا.

وجاءت مشاركة المجلس في الزيارة، التي ضمت وفداً إماراتياً من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بصفته شريكاً إعلامياً للبرنامج، ما يعكس حرص مؤسسة دبي للإعلام على تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإتاحة الفرصة أمامها للاطلاع على التجارب الدولية وفهم المتغيرات العالمية والتفاعل معها بوعي وكفاءة وتعزيز خبراتها المهنية والمعرفية.

وتضمن البرنامج عقد سلسلة من اللقاءات مع نخبة من صنّاع القرار في كل من إيطاليا وفرنسا، إلى جانب زيارة سفارتي دولة الإمارات العربية المتحدة في روما وباريس، وعدد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث الأوروبية، بهدف مد جسور التواصل معها وتبادل الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات السياسات العامة والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مختلف القطاعات الحيوية، ما يدعم جهود الدولة في تعزيز صورتها الإيجابية وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً ومؤثراً على الساحة العالمية.

فرص نوعية

وأشار عبد العزيز الجسمي، رئيس مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام، إلى حرص المؤسسة على توفير فرص نوعية للشباب وإشراكهم في المبادرات والبرامج الدولية التي تسهم في تطوير قدراتهم المهنية والمعرفية، وتمكنهم من تمثيل دولة الإمارات وقيمها وتجربتها التنموية ورؤيتها المستقبلية.

وقال الجسمي: "جسدت مشاركة مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام في برنامج "الحوارات الإستراتيجية لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية" التزام مؤسسة دبي للإعلام بتمكين الشباب بوصفهم عماد المستقبل وقوة الوطن وثروته الحقيقية، وضرورة إعدادهم للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع الخبرات العالمية والمشاركة في الحوارات الدولية التي تعزز معارفهم وتوسع آفاقهم وتدعم جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة".

وأضاف: "شكّل البرنامج تجربة معرفية ثرية أتاحت لنا فرصة الاطلاع على نماذج دولية متنوعة في مجالات الفكر والإعلام وصناعة السياسات، وأسهمت في تعزيز انفتاحنا وفهمنا للقضايا والتحولات التي تشكل المشهد العالمي اليوم. كما منحتنا رؤية أوسع للدور الذي يؤديه الإعلام في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وأكدت أهمية الحوار وتبادل المعرفة في تعزيز التفاهم والتقارب بين المجتمعات."

تجربة معرفية

ومن جانبه، أشار مصعب الرئيسي، عضو مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن هذه التجربة شكلت إضافة نوعية لمسيرته المهنية، وأتاحت له فرصة الاطلاع على نماذج دولية متنوعة في مجالات الفكر والإعلام وصناعة السياسات.

وقال الرئيسي : "شكّل البرنامج تجربة معرفية ثرية أتاحت لنا الاطلاع على نماذج عمل المؤسسات الفكرية والأكاديمية الرائدة في أوروبا، والتعرف إلى الدور الذي تؤديه مراكز الأبحاث في دعم صناعة القرار وتوجيه السياسات العامة. كما منتحتا اللقاءات والنقاشات التي شهدها البرنامج المجال لفهم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم". وأضاف: "أسهمت هذه التجربة في توسيع آفاقنا وتعزيز وعينا بأهمية الحوار وتبادل المعرفة والتواصل الدولي في تعزيز التفاهم بين الثقافات. كما منحتنا رؤية أوضح لكيفية توظيف الخبرات والمعارف في تطوير الأداء المؤسسي والمساهمة في استشراف المستقبل".

مساحة ثرية

ونوهت حنان البلوشي، عضو مجلس شباب مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن المشاركة في البرنامج أتاحت لها فرصة تمثيل دولة الإمارات وإبراز قيمها القائمة على الانفتاح والتسامح والتعاون، ما يعكس دور الشباب في تعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات. وقالت: "أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة مميزة للتفاعل مع نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار في أوروبا، والاطلاع على تجارب متنوعة في مجالات الفكر والسياسات العامة والعلاقات الدولية. وشكلت الحوارات التي شاركنا فيها مساحة ثرية لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا العالمية، ما أسهم في تعميق فهمنا لأهمية التعاون الدولي ودور الحوار في ترسيخ التفاهم بين الشعوب".

وتابعت البلوشي: "عززت هذه التجربة وعينا بأهمية الدبلوماسية الثقافية بوصفها جسراً للتقارب وبناء العلاقات بين المجتمعات، كما أسهمت في توسيع آفاقنا المهنية والمعرفية، ومنحتنا فهماً أعمق لأهمية الانفتاح على التجارب العالمية والاستفادة منها في تطوير قدراتنا ورؤيتنا للمستقبل".