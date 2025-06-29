تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تكمل 570 يوماً من العطاء الإنساني إلى غزة

تواصل الإمارات دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، حيث لم تتوقف جهود الدولة منذ ذلك الوقت، ورغم جميع التحديات اللوجستية والسياسية، والظروف الميدانية الصعبة، عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي القطاع، وضمان تدفق المساعدات بشكل مستمر وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كل الطرق الممكنة، البرية والجوية والبحرية.

ومع إكمالها أكثر من 570 يوماً من العطاء المتواصل، مازالت الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر دعماً لسكان غزة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر 2023، وبنسبة تجاوزت 40 % من مجمل المساعدات المقدمة، حيث بلغ إجمالي المساعدات أكثر من 66.000 طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية، لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت ممكن.

وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة لحماية المدنيين ورعاية الجرحى والمرضى، وخاصة بعد التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي، وعدم قدرته على تلبية الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، وذلك من خلال تنفيذ مبادرتي صاحب السمو رئيس الدولة، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان في مستشفيات الإمارات، التي استقبلت حوالي 2634 مريضاً ومرافقاً، توفر لهم أعلى مستويات الرعاية الصحية، ومبادرة دعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي انطلقت في سبتمبر من العام الماضي، حيث استفاد منها نحو 640 ألف طفل في غزة، وكذلك عبر تقديم الخدمات العلاجية في المستشفيين الميدانيين الإماراتيين في رفح، ومدينة العريش المصرية، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 62 ألف حالة فيهما، إضافة إلى دعم المستشفيات المحلية في القطاع بأكثر من 1200 طن من المعدات والمستلزمات الطبية.

وعلى مدار الأشهر والأيام الماضية، ولغاية اليوم، تستمر قوافل الخير والمساعدات الإماراتية، في عطائها، لتمثل رسائل تضامن إنساني ودعم أخوي للشعب الفلسطيني، حيث تواصل تقديم الدعم للتكيات الخيرية، التي بلغ عددها 50 تكية، توفر الغذاء لآلاف الأسر الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع.

وكذلك تواصل الدولة جهودها الإنسانية لوصول الدعم والغذاء إلى كل بقعة في القطاع، وفي سبيل ذلك، تم إنشاء 6 محطات لتحلية المياه، وتشغيل 21 مخبزاً ميدانياً توفر الخبز يومياً لجميع السكان، الأمر الذي يجسد بشكل جلي نهج الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، ويعكس مواقف الدولة الأخوية الراسخة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.