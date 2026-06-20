البرلمان العربي: التنمية الاقتصادية مسار مهم لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار

أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشددا على أن التنمية الاقتصادية تمثل مسارًا مهمًا لتعزيز الأمن والاستقرار وخلق فرص النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال استقباله ووفد البرلمان العربي "غولييلمو بيتشي" رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية في إيطاليا على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي لمنطقتي الأورو-متوسط والخليج، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بتنظيم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان البحر الأبيض المتوسط وبالشراكة مع الشبكة البرلمانية التابعة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والجمهورية الإيطالية، وآفاق بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية والاستقرار وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد "اليماحي"، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية والمالية في تعزيز العلاقات العربية الإيطالية، مشيرًا إلى أن العالم العربي وإيطاليا يرتبطان بتاريخ طويل من العلاقات الحضارية والاقتصادية، وأن المرحلة الراهنة تفرض الارتقاء بها إلى مستويات أكثر استراتيجية وشمولًا.

وشدد على أهمية تشجيع القطاعين الخاص العربي والإيطالي على توسيع مجالات التعاون والاستثمار، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والتحول الرقمي، بما يواكب المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها العديد من الدول العربية.

وأعرب "اليماحي"، عن تطلع البرلمان العربي إلى بناء قنوات تواصل مؤسسية مستدامة مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الإيطالية الرائدة، بما يسهم في استمرار الحوار وتبادل الرؤى حول الأولويات المشتركة، إضافة إلى دراسة تنظيم فعاليات ومنتديات تجمع البرلمانيين ومؤسسات التمويل ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

من جانبه، أعرب رئيس وكالة ائتمان الصادرات الرسمية الإيطالية عن تطلع الوكالة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة وفتح آفاق أوسع للشراكات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأكد "بيتشي"، أن الوكالة تتعاون مع الدول العربية، في استثمارات ومشروعات تتجاوز قيمتها 20 مليار يورو وتمتلك مكاتب في عدد من العواصم العربية تؤدي دورًا فاعلًا في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا ودول المنطقة وأكد وجود توجه جاد لزيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون بين إيطاليا والدول العربية خلال السنوات المقبلة.