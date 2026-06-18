سفير الدولة في الكاميرون يبحث مع رئيس الوزراء تعزيز العلاقات

التقى سالم سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية الكاميرون، الدكتور جوزيف ديون نغوت، رئيس وزراء الكاميرون، وذلك في العاصمة ياوندي.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى نغوت، وتمنياتهما لجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء الكاميرون، الشامسي، تحياته إلى سموهما وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وخلال اللقاء، أعرب نغوت عن تقديره الكبير لدولة الإمارات، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة.

وأشاد بإنجازات دولة الإمارات التنموية الرائدة في المجالات كافة، مشيراً إلى أنها أصبحت نموذجاً عالمياً يُحتذى في التنمية المستدامة، ومركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً رائداً.

من جانبه أكد السفير خلال اللقاء حرص الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع جمهورية الكاميرون، ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.